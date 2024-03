VIDEO | Konteinerlaev põhjustas USA-s sillavaringu, jõest on päästetud kaks inimest. Linnapea kuulutas välja eriolukorra

Esialgsetel andmetel oli tegu õnnetusjuhtumiga. Marylandi osariigi kuberner Wes Moore ütles, et kaubalaeva meeskond teatas vahetult enne õnnetust, et laevalt kadus vool.

Teiste kannatanute otsingud jätkuvad. Baltimore’i tuletõrjeosakonna pressiesindaja Kevin Cartwrighti ütles varahommikul, et Patapsco jões võib olla kuni 20 inimest ja mitu sõidukit, vahendab CNN.

Kuus ehitustöölist on pärast silla kokkuvarisemist jätkuvalt kadunud - nad parandasid löökauke samal ajal, kui õnnetus juhtus.

Sündmuskohal tehakse koostööd USA rannavalvega. Veetemperatuur on madal, mis annab pressiesindaja sõnul põhjust muretsemiseks. „See on tõsine hädaolukord,“ lisas ta.

Eesti aja järgi kell 12.30 ajal toimunud pressikonverentsil öeldi, et tingimused sündmuskohal on keerulised.

Baltimore’i politsei teatel puuduvad tõendid selle kohta, et laev võis tahtlikult silla otsa sõita.

Marylandi osariigi senaator Johnny Ray Salling ütles, et sillal on oluline roll mitte ainult transpordis, vaid ka kaubanduses. „Selle silla kaotamine on hävitav kogu piirkonna ja idaranniku jaoks,“ ütles vabariiklane Salling.