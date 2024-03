VIDEO | Konteinerlaev põhjustas USA-s Baltimore’is sillavaringu, jõest on päästetud kaks inimest

Teiste kannatanute otsingud jätkuvad. Baltimore’i tuletõrjeosakonna pressiesindaja Kevin Cartwrighti ütles varahommikul, et Patapsco jões võib olla kuni 20 inimest ja mitu sõidukit, vahendab CNN.

Sündmuskohal tehakse koostööd USA rannavalvega. Veetemperatuur on madal, mis annab pressiesindaja sõnul põhjust muretsemiseks. „See on tõsine hädaolukord,“ lisas ta.

Eesti aja järgi kell 12.30 ajal toimunud pressikonverentsil öeldi, et tingimused sündmuskohal on keerulised.

Baltimore’i politsei teatel puuduvad tõendid selle kohta, et laev võis tahtlikult silla otsa sõita.

Sillale sõitis otsa Singapuri lipu all sõitev konteinerlaev Dali. Meresõidu jälgimise veebisait MarineTrafficu järgi oli see teel Sri Lankale. Alus on 300 meetrit pikk ja 48 meetrit lai.