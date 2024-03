VIDEO | Uued tuuled Tallinna võimuladvikus. Kas ühistransport muudetakse tasuliseks?

„Läks nii, nagu lootsime, et läheb,“ märkis Pere. Ta sõnas, et tuli hoida külma pead. Umbusaldamist toetasid Reformierakonna, Isamaa, Eesti 200 ja sotside linnavolinikud. Viimased avaldasid oma otsuse eile õhtul. Nad ei soovinud enam Keskerakonnaga võimuliidus jätkata. Üllatuslikult toetas umbusaldamist ka EKRE saadik Urmas Espenberg.

Liiguvad jutud, et uueks linnapeaks saab ilmselt sots Jevgeni Ossinovski. Viimane ise seda ei kinnita, öeldes, et kõik on veel lahtine. Sama ütleb ka Pere. „Nagu ikka, rollide jaotus [tehakse] kõige viimasena,“ märkis ta. „Üks samm korraga.“