Luukas Kristjan Ilves liitus Reformierakonnaga ning kandideerib europarlamenti

Ilves on veendunud, et saab tööga hakkama. „Viis aastat Brüsselis on mind õpetanud kuidas Euroopa Liidus edukalt toimetada. Viimased viis aastat tehnoloogiasektoris ning riigi IT juhina on andnud mulle ka selge pildi muutustest ja tegudest, mida Eesti Brüsselis vajab,“ sõnas ta.