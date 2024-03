VIDEO | Moskva terrorirünnakuga seoses peeti kinni veel kolm kahtlusalust

Putin süüdistab „islamiste“ ja seostab neid Ukrainaga

President Vladimir Putin ütles eile, et rünnakuga olid seotud „radikaalsed islamistid“, kuid samal ajal jätkas rõhutamist, et neil on sidemed Ukrainaga.

„Me teame, et kuriteo pandi toime radikaalsete islamistide kätega, kelle ideoloogia vastu on islamimaailm ise võidelnud sajandeid,“ ütles Putin eilses televisioonipöördumises. Kuid Venemaa juhi sõnul on „paljud küsimused“ jäänud vastuseta, sealhulgas see, miks ründajad üritasid Ukrainasse põgeneda. „Muidugi tuleb vastata küsimusele, miks üritasid terroristid pärast kuriteo toimepanemist Ukrainasse minna? Kes neid seal ootas?“ küsis Putin.