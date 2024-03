ÜRO julgeolekunõukogu nõuab Gazas viivitamatut relvarahu. USA ja Iisraeli suhtes on uued pinged

Pentagoni pressiesindaja John Kirby ja Ameerika suursaadik ÜRO-s ütlesid, et USA otsustas erapooletuks jääda, sest resolutsioon ei mõistnud Hamasi hukka. USA ametnikud eelistasid ettepanekule veto panemise asemel pigem erapooletuks jääda, sest Kirby sõnul „peegeldab see õiglaselt meie seisukohta, et relvarahu ja pantvangide vabastamine käivad käsikäes“.