VIDEO | Alar Karis: need lood, mida rääkisid minule mu ema ja vanaema, on täna meil kõigil silme all

Karis ütles, et kurjus on ringiga tagasi tulnud. „Need lood, mida rääkisid minule minu ema ja vanaema, on täna meil kõigil silme all. Kui me räägime meie küüditatutest, keda mitukümmend tuhat viidi Siberisse, siis näeme, et ainuüksi lapsi on Ukrainas täna viidud sama suur hulk,“ sõnas Karis.