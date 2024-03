Kaitseeksperdid Poola õhuruumi rikkumisest: järgmine kord tuleks kaaluda Vene raketi alla tulistamist

Kalev Stoicescu sõnul tuleb arvestada konteksti: venelased korraldasid rünnakuid Poola piiri ääres asuvatele Ukraina linnadele. „Ühelt poolt ma mõtlen, et vaevalt oli Poola õhuruumi rikkunud raketi teekond nii ette programmeeritud, et see lendas ühe-kahe kilomeetri sügavuselt Poola piirist,“ arutles Stoicescu.