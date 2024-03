FOTOD | Kas Kõlvarti umbusaldamisega ühinetakse? Sotsid kogunevad koosolekule

„Väga tähtis on aru saada, kui sügavuti on EKRE ja Keskerakonna koostöö alanud ja kuhu see on jõudnud. Samuti peab saama aru, mida tähendab Tallinna linnajuhtimise juurde EKRE toomine. Asi on kõigi jaoks väga keeruline ja segane,“ lausus sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets enne koosolekut.

Läänemets viitas praegu õhus olevale võimalusele, et sünnib Keskerakonna ja EKRE võimuliit. Kuigi EKRE on umbusaldamiseks allkirjad andnud, on Läänemetsa sõnul oht, et nad istungile hääletama siiski kohale ei tule.

„Oleme aru saanud, et EKRE tegutseb väga aktiivselt selle liidu nimel ja see teeb murelikuks. Praegu pole küll infot, et neil oleksid liidu moodustamiseks hääled koos, aga ma ei taha, et ei jääks muljet, et EKRE läheb kindlalt umbusaldama. Pigem mängivad nad sellist kahepalgelist mängu praegu,“ lausus ta.

Kuigi opositsioon loodab, et sotsid liituvad võimupöördega pealinnas, valitseb sotside leeris siiani hulk kõhklusi. Ühel pool on inimesed, kes võimupartneri korruptsioonijamast üle hüpata ei taha, teisal liikmed, kes sellest üle libisemist siiski kaaluvad.