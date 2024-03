DELFI UKRAINAS | Kiievi linnapea Vitali Klõtško näitab purustatud kunstiakadeemiat. „See on terrorism.“

Kiievi linnapea Vitali Klõtško ütles Delfile, et viga sai viis inimest ja haiglaravi vajas kaks, sealhulgas 16-aastane tüdruk. Muu hulgas hävis täielikult ülikooli spordisaal, aula ja näitusekeskus.

Ta märkis, et sõjalisi rajatisi tabamuse piirkonnas polnud. „Seda saab seletada vaid ühel moel: see on terrorism, ei midagi muud,“ ütles Klõtško.