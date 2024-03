Korruptsioonis süüdi mõistetud poliitik kandideerib Isamaa ridades europarlamenti

Isamaa tutvustas pühapäeval oma Euroopa Parlamendi valimisnimekirja, milles teiste seas on ka meditsiinikontserni AS Magnumi pikaaegne juht Ahti Kallikorm. Värske poliitik mõisteti selle sajandi alguses süüdi korruptiivse teo toimepanemises.

Eelmise aasta lõpus Isamaaga liitunud Kallikorm ise ütles Delfile, et tema süüdimõistmiseni viivad sündmused toimusid 25 aastat tagasi 1999. aastal. „Ma lahutasin oma abielu. Mul oli olukord selline, kus oli vaja otsustada oma ühise korteri saatus ja et seda päästa, siis tuli üks väga halb mõte võtta laenu ja teha seda läbi off-shore firma.“ Ta kirjeldas, et ostis endale ettevõtte, kuhu kanti laenuks raha. Selle raha maksis ta oma eksabikaasale, et korter päästetud saaks.