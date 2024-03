Sotsid arutavad täna õhtul Kõlvarti umbusaldamise üle. Läänemets: peame arvestama EKRE kahepalgelisusega

„Väga tähtis on aru saada, kui sügavuti on EKRE ja Keskerakonna koostöö alanud ja kuhu see on jõudnud. Samuti peab saama aru, mida tähendab Tallinna linnajuhtimise juurde EKRE toomine. Asi on kõigi jaoks väga keeruline ja segane,“ lausus sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets.