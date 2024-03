Linnapea Vitali Klõtško teatel sai raketitükkidest viga viis inimest ning hävis üks kolmekorruseline hoone kesklinnas Petšerski linnaosas. Tegu ei olnud elumajaga, kuid rohkem teates ei öelda. Avaldatud fotodelt on näha, et maja ümbritsev müür on varustatud okastraadiga.