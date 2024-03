VIDEO | President nimetas ametisse uue justiitsministri ning uuris peaministrilt, millal järgmine avaldus tuleb

Kallasele ja Timpsonile edu soovimise järel pöördus president veel korra peaministri poole ning küsis: „Ja järgmine paber tuleb millal? Või ei ole näha veel?“ Peaminister vastas, et praegu pole veel teada.

Kuna riigikogu sellel nädalal puhkab, siis asub uus minister tööle 1. aprillist. Värske minister rääkis ametisse nimetamise järel ajakirjanikele on jõudnud juba läbi vaadata valitsuse tegevusprogrammi selle osa, mis justiitsministeeriumit puudutab.

Timpsoni sõnul ta esialgu Tallinnas korterit üürima ei hakka, kuna ta vend elab Tallinna lähedal ning lubas esialgu öömaja pakkuda. „Ma esialgu riigi raha ei kavatse kulutada korteri üürimiseks.“

Timpson rääkis, et tänasel eraviisilisel vestlusel presidendiga oli Karise peamine teema prokuratuuriga seonduv. Timpson sõnas, et räägib järelevalvemenetluse järel ka peaprokuröriga isiklikult.

„Ma ise olen selline kompromissidele suunatud inimene oma olemuselt ja ma kellegagi tülli ei tahaks minna, aga kui vaja siis võime ka tülitseda. Ma olen peaprokuröriga juba kokku leppinud, et me saame kokku ja räägime ausalt ära, et mis on tema arvates mured ja ministeeriumi arvates mured. Eks siis vaatame, kuidas edasi saab.“

Peaminister ütles hommikul, et usub, et Timpson elab oma uude ametisse kiiresti sisse kuna on justiitsministeeriumis varasemalt töötanud.

„Esiteks on tal õigusalane haridus, teiseks on ta justiitsministeeriumis töötanud seitse aastat, kolmandaks tal on juhtimiskogemus Viljandi linnapeana seitse aastat ja neljandaks on ta meil ka erakonnastähtis mängija, keda oleks oluline tutvustada inimestele laiemalt enne järgmisi valimisi.“

