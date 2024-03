DELFI UKRAINAS | Eesti kiirabiautod aitavad Ukraina vägesid ühes palavaimas rindelõigus

„Alustasime traumavarustusega, see päästab elusid ja nõudlus on tohutu,“ rääkis Toom. Kuna Tartu kiirabi tegeles oma autopargi uuendamisega, otsustasid Toom ja Jonuks, et ostavad kolm autot välja ja toimetavad Ukrainasse. Kasutatud autode hind jäi 7000 ja 15 000 euro vahele ning ostu maksis kinni NAFO.