Jaapani peaminister taotleb kohtumist Kim Jong-uniga

Kim Yo-Jong ütles riigimeedia vahendusel, et kahe riigi suhete ajalugu iseloomustab selline usaldamatus, et ainult tippkohtumise kokkuleppimisest suhete parandamiseks ei piisa. 1910-1945 oli Korea Jaapani poolt okupeeritud. „Kui Jaapan tõesti tahab parandada kahepoolseid suhteid ja aidata kaasa piirkondliku rahu ja stabiilsuse tagamisele, peavad nad astuma strateegilise sammu, mis vastaks nende laiematele huvidele,“ rääkis diktaatori õde.

Viimane Jaapani ja Põhja-Korea toppkohtumine toimus 2002. aastal, kui kohtusid peaminister Junichiro Koizumi ja praeguse Kimi isa Kim Jong-il. Kohtumisel tunnistas Põhja-Korea esimest korda 13 Jaapani kodaniku röövimist ja lubas samal aastal viiel neist kodumaale naasta. Ülejäänud on väidetavalt surnud, ent Jaapani valitsuse sõnul on lootust, et see väide ei vasta kõigi puhul tõele. Samuti usub Jaapani valitsus, et Põhja-Korea käes on veel sadu röövitud jaapanlasi.