Soome terviseamet soovitab sooja kraanivett mitte juua ega keeta

Soome terviseameti uuringud näitavad, et sooja vee voolamisel läbi plasttorude võib sealt eralduda ohtlikku kemikaali bisfenool A. See võib mõjutada inimese immuun- ja närvisüsteemi või viljakust. Suured kogused kemikaali on loomkatsetes kahjustanud ka neere ja maksa.