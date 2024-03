Andrus Ansip oravate siselistis: loobun Euroopa Parlamendi valimistel kandideerimisest

Ta toob oma kirjas üheks põhjuseks, et soovib oma pooleteistaastase lapselapse Astridiga rohkem aega veeta. „See kiindumus oli nii suur, et ma ei tahtnud enam kodust ära minna ja järgmisena tuli Kaja Kallase kiri, see tekitas trotsi, hasarti ning allkirjad tulid kiiresti kokku, toetajaid tuli igalt poolt.“

„Ma olen kõigile väga tänulik, aga 173 allkirja koos, siis ikka küsida, et miks? Kas ma teen seda ainult sellepärast, et keegi ei taha, et ma seda teeks. See ju ei ole õige. Aus on öelda, et sellega on nüüd kõik,“ märkis Ansip.