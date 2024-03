Lauri Laats: pealinn võib sattuda suuremasse ummikusse kui parlament

„Umbusalduse algatajate retoorika käsitleb riigis toimuva kopeerimist Tallinnasse, mis peaks juba eos kõik pealinlased väga murelikuks tegema. Riigi tasandil on poliitikaga jõutud täielikku ummikusse ning uued algatused sisaldavad endas vaid maksutõuse,“ rõhutas Laats.

„Umbusaldajad suudavad vaid lõhkuda, kuid töövõimelist linnavalitsust kokku ei saada. Piisava ülekaalu tagamiseks volikogus peab koalitsioon koosnema viiest väga eriilmelisest erakonnast, mil lihtsalt puudub võimekus koostöö tegemiseks,“ lisas Laats. Tema sõnul on tulemuseks veel suurem ummik kui praegu riigikogus näha saame.

Laats märkis, et süüdistuse sisu oli nii opositsioonile kui ka koalitsioonipartneritele teada juba koalitsiooni loomisel, nagu ka asjaolu, et Kõlvart on kahtlusest vaba. „Ja täna kasutavad endised Keskerakonna juhid seda süüdistust endiste kolleegide vastu,“ lisas Laats.

„Kahju, et meie endine kaasvõitleja Jüri Ratas läheb nüüd kaasa sellesama Reformierakonna sisulise toetamisega. Poleks ette kujutanud, et ta läheb Reformierakonnale appi. Aga eks ülejooksikutel tuleb katseaeg üle elada. Neid võib ka inimlikult mõista, nad olid Porto Francole laenu andmise aegadel juhtivatel kohtadel nii Keskerakonnas kui ka valitsuses ning üritavad nüüd vastutust hägustada.“

Laats meenutas, et sotside ridadesse kuuluv Raimond Kaljulaid lahkus Keskerakonnast just EKRE liidu pärast, täna on ta valmis looma aga linnavõimu koos EKREga ning lubab kaotada tasuta ühistranspordi ja erastada Tallinna Linnatranspordi AS-i.