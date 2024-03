OTSEBLOGI JA VIDEOD | Moskva lähedal kontserdihallis toimus ohvriterohke terrorirünnak, ISIS võttis rünnaku omaks

Ukraina presidendi kantselei ja Ukraina poolel võitlevad Vene vabatahtlike organisatsioonid kinnitasid, et ei ole rünnakuga seotud. Märtsi keskel enne Vene „valimisi“ hoiatasid USA ja teised lääne saatkonnad ISIS-e planeeritud rünnakute eest. Ajakirjanik Christo Grozev ütles telekanalile Dožd, et tema andmeil vahistas FSB enne rünnakuid mitu arvatavat ISIS-e terroristi.

Mitmete Telegrami kanalite sõnul avati tuli automaatrelvast. RIA Novosti andmetel avasid tule kolm kaitsevärvi rõivastes inimest. RusDelfi teatel on relvastatud inimesed endiselt hoones. Pealtnägijad teatavad plahvatusest hoones. Telegrami kanal Baza teatas, et hoone on leekides. Hoones algas katuse osaline sissevarisemine, Baza andmetel võib tulekahju alal viibida kuni 100 inimest.

Sündmuskohale on teel kiirabi ja politsei. Inimesi evakueeritakse ka lähedalasuvast kaubanduskeskusest. Kohaliku aja järgi kell 22.30 (meie aja järgi 21.30) paiku teatas TASS, et tulekahju intensiivsus väheneb ja tuletõrjujad on liftide juures tööd alustanud. Hoone ülemine korrus on tulekahjus praktiliselt hävinud.