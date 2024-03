Ukraina loobub Venemaa ettevõtete mustast nimekirjast

Mustas nimekirjas on välja toodud umbes 50 ettevõtet, kes tegutsevad Venemaal ja aitavad kaudselt kaasa sõjale Ukrainas. Reutersi teatel ei kaota Ukraina ainult nimekirja vaid ka sellega seotud veebilehe, mis annab üksikasjalikku teavet lääne sanktsioonide all olevate isikute, ettevõtete ja Venemaa relvaosade päritolu kohta.

Peking nõudis veebruaris, et Kiiev eemaldaks nimekirjast 14 Hiina ettevõtet, et „kõrvaldada negatiivsed mõjud“. Kiiev on öelnud, et loodab, et Hiina esindaja osaleks lähikuudel toimuval rahutippkohtumisel.