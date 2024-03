Valga koolikiusaja on endiselt vahi all

„Juhtumi uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel,“ märkis Gerassimov täna Delfile. „Noormees, kes videos kannatanu kallal vägivallatseb, on kuriteos kahtlustatavana kuni 48 tunniks kinni peetud ja temaga viiakse läbi menetlustoiminguid.“

„Kahjuks tuleb tunnistada, et vägivald noorte seas pole kusagile kadunud, ning on teada, et selles koolis on noortevahelist vägivalda esinenud ka varem. Kinnipeetud noormeest ei ole siiski varem kuriteo toimepanemises kahtlustatud,“ lisas Gerassimov.