„Oleme sõjaseisukorras. Jah, see algas sõjalise erioperatsioonina, kuid niipea, kui see rühmitus seal moodustati, kui kollektiivne lääs sai Ukraina poolel selles osalejaks, muutus see meie jaoks juba sõjaks,“ ütles Peskov.

Venemaa ametnikud on hakanud järk-järgult aina rohkem kasutama sõna „sõda“, kuigi varasemalt on nõutud selle mõiste vältimist.

Samuti ütles Peskov, et Venemaa peab oma „uued piirkonnad“ täielikult „vabastama“, et tagada seal inimeste turvalisus. Ta viitas neljale Ukraina piirkonnale, mille Venemaa akkenteeris 2022. aastal.

Kiiev on nimetanud piirkondade hõivamist ebaseaduslikuks ja öelnud, et ei puhka enne kui kõik Vene sõdurid on Ukraina territooriumilt välja viidud. Samuti on Ukraina eesmärk saada uuesti kontroll Krimmi üle, mille Venemaa 2014. aastal annekteeris.