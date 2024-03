DELFI BRÜSSELIS | Kaja Kallas: ma pean tunnustama Viktor Orbáni. Ta oli super!

Mis toimub? Viimase aja kohta pigem uimaselt Euroopa Liidu riigijuhtide kohtumiselt on edastada teateid, mis erilisi murranguid endast ei kätke. Ukraina võidu või kasvõi kaotuse vältimiseks ning ka Eesti Venemaa eest kaitsmiseks oleks vaja märksa kiiremat tegutsemist.

Vaade Eesti mätta otsast: paralüüs. Õiges suunas liikumine toimub liiga aeglaselt, et selle üle heameelt tunda saaks. Euroopa kaitsevõime heaks tulnuks teha otsused mullu või tunamullu, ideaalis aastakümme või paar tagasi. Venemaa rünnaku oht on ebamugavalt suur, nagu räägib kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm. Euroopa Liidus on asja kiireloomulisuse kohta selge teadmine, aga nüri tunnetus.