„PÄEVAKORD“ | Sotsid – lõpuks ometi priskeim pruut linnas! Aga see on paras plinder

„Ühelt poolelt on juba pakkumine üleval: reformierakondlased on öelnud, et kui sotsid nende paati läheks, siis võiksid nad linnapea koha saada,“ meenutab Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja.

„Praegune positsioon oleks sotside jaoks lihtsam,“ möönab Jaagant. Kuigi edaspidi saaks opositsioon hambusse magusa kondi, sest sotsid on möönnud, et Keskerakonna süüdi mõistmine on „häiriv“ tõik. „Opositsioonil oleks lihtne ette heita: sotsid on võimu nimel valmis milleks edasi ja nii riputaksegi Keskerakonna kleidisabas, kuigi on öelnud, et Keskerakonnal on halb olukord.“