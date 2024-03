Krüptoskeemide ohvriks langevad eakad ja Soomes töötavad eestlased

Olemuselt on tegemist investeerimiskelmusega, kuid sageli pannakse kuriteod toime välismaal, mistõttu on inimeste vastutusele võtmine juriidiliselt keeruline ja vähetõenäoline ning sõltub paljuski välisriigi motivatsioonist. „Seetõttu on oluline, et inimesed ise tunneksid ära pettuse ohud. Enne investeerimist tuleb alati teha veidi iseseisvat uurimist ja vaadata, mis taustaga ettevõte on, kes on selle juhid, kas neil on varasem kuritegelik taust. Samuti tasub uurida investeerimisfoorumeid ja lähedastelt inimestelt nõu küsida. Pimesi ei tohi kellegi kätte oma raha usaldada,“ rõhutas Laur.