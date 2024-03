Venemaa korraldas Ukraina energiataristule ulatusliku rünnaku

„Vaenlane korraldas viimaste nädalate ühe suurima rünnaku Ukraina energiasektori vastu,“ kirjutas energeetikaminister Herman Haluštšenko Facebookis. Ta lisas, et vaenlase eesmärk ei ole lihtsalt kahjustada, vaid proovida samamoodi nagu eelmine aasta tekitada riigi energiasüsteemis ulatuslik häire.

Rünnakutes sai löögi Zaporižžjas asuv Dnipro hüdroelektrijaam, mis on Ukraina suurim hüdroelektrijaam. Ettevõtte sõnul oli jaamas tulekahju, kuid olukord olevat kontrolli all.

Kohaliku aja järgi kella 5.08 paiku teatas Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõnjehubov, et Venemaa andis Harkivi energiarajatiste pihta 15 lööki ning linn on peaaegu täielikult ilma elektrita. Harkivi linnapea Ihor Terehhovi sõnul on kohalike pumbaalajaamade elektrikatkestuste tõttu häireid linna veevarustuses.