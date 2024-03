Euroopa Liit alustab ühinemiskõnelusi Bosnia ja Hertsegoviinaga

Euroopa Komisjon (EK) esitas eile Euroopa Liidu (EL) nõukogule soovituse alustada ühinemisläbirääkimisi Bosnia ja Hertsegoviinaga. Seejärel andisid 27 liikmesriikide esindajad andsid sellele omalt poolt rohelise tule.

Pärast ELi kandidaatriigi staatuse saamist 2022. aasta detsembris on riigi poliitiline juhtkond läbi viinud olulisi strateegilisi reforme. Komisjon leidis, et võttes arvesse kõiki saavutatud tulemusi, on Bosnia ja Hertsegoviina saavutanud vajaliku vastavuse ELi liikmesuse kriteeriumidele.

Bosnia ja Hertsegoviina on teinud olulisi edusamme, et täiustada kohtu- ja prokuratuurisüsteemi, tõhustada võitlust korruptsiooni, organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu ning parandada rändehaldust. Riik on ka saavutanud kooskõla EL-i ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga.

Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul on Bosnia ja Hertsegoviina alates kandidaatriigi staatuse saamisest teinud muljetavaldavaid edusamme. „Vaid veidi enam kui aastaga on saavutatud rohkem kui eelnenud kümne aasta jooksul kokku.“

Ta märkis, et ühinemiseks on vaja veel palju tööd teha, kuid Bosnia ja Hertsegoviina on „näidanud, et suudab täita liikmesuse kriteeriumid“ ja „kodanike soovi kuuluda ELi riikide perre.“