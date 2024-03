Vandeadvokaat Paul Keres sõnas täna hommikul Delfile, et neljapäeva hilisõhtul esitati kaebus ära. Ta selgitas, et vaidlus käib USA vanglatingimuste üle, mis on advokaadi sõnul ebainimlikud. „Halduskohtu otsus kubiseb optimismist ja lootusest, et äkki on USA sõltumatute organisatsioonide seisukohad valed ja USA vanglate jutt asutuse tingimuste kohta osutub õigeks,“ märkis ta.