Hiina ja Venemaa jõudsid huuthidega kokkuleppele oma kaubalaevade ohutuse tagamiseks

Väljaande teate kohaselt jõudsid Hiina ja Venemaa huuthidega kokkuleppele, et nende Punast merd läbivaid kaubalaevu ei rünnataks. Hiina ja Venemaa on rühmitusele vastutasuks lubanud pakkuda „poliitilist tuge“, kuid abi täpsemat olemust pole üksikasjalikult kirjeldatud.

Huuthi mässulised, kes on Punast merd läbivaid laevu rünnanud alates eelmise aasta novembrist, väidavad, et oma tegevusega toetatakse palestiinlasi seoses Gaza konfliktiga. Rünnakud on põhjustanud tarnehäireid lääneriikides.