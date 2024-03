Venemaa kosmoseagentuur katkestas raketistardi Rahvusvahelisse kosmosejaama

Automaatne ohutussüsteem katkestas Vene raketti Sojuz MS- 25 stardi umbes 20 sekundit enne plaanitud õhkutõusmist, vahendab The Associated Press.

Venemaa kosmosekorporatsioon Roskosmos ja NASA teatasid, et meeskonnaga on kõik korras. Meeskonda kuulub kolm kosmonauti, kellest kaks on juba korduvalt ISS-is käinud ning kolmas on Valgevene esimene kosmonaut Marina Vasilevskaja. Viimane pidi Maale naasma pärast 12 päeva möödumist.