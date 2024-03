DELFI ERISAADE | Ansip: Porto Franco asi ei peaks olema alus kellegi umbusaldamiseks

Riigijuhtide kohtumise toimumispaiga lähedal lähedal Euroopa Parlamendis peavad debatti eurosaadikud Andrus Ansip, Jana Toom, Sven Mikser ja Jaak Madison.

Väideldakse muuhulgas järgneva üle:

Kust tuleb raha selleks, et Eestile kaitse tagamiseks ülioluline Euroopa Liidu kaitseinvesteeringute programm käima tõmmata?

Kuidas muutub Euroopa Liit pärast seda, kui sellega on liitunud Ukraina. Millega peab arvestama Eesti, kes muutub tõenäoliselt netomaksjaks ehk maksaks Euroopa Liidule rohkem, kui tagasi saab?

Kaja Kallas ütles, et NATO uus peasekretär peaks tulema Ida-Euroopast. Kas Hollandi peaminister Mark Rutte, kellega seoses on kokkulepe väidetavalt juba olemas, ei sobi? Kes sobiks?

Kas Tallinna linnavõim habrastub Porto Franco otsuse valguses veelgi? Mida soovitavad eurosaadikud parteikaaslastele pealinnas, kus Mihhail Kõlvartile võidakse umbusaldus esitada.

Saates tuli juttu ka tänasest Tallinna linnavolikogu umbusaldusavaldusest linnapea Mihhail Kõlvarti vastu. Sven Mikser (SDE) ütles, et ilmselt Tallinnas ei saa Keskerakond enam väga pikalt võimul jätkata, kuid ainult Sotsiaaldemokraatidele otsa vaatamine on ülekohtune. Ta tõi välja, et kui Porto Franco skandaal esimest korda lahvatas, siis Jüri Ratas astus küll tagasi, kuid vahetas välja koalitsioonipartnerid ning jätkas valitsuses. Ta ütles, et sotsidele on korruptsioon vastuvõetamatu, kuid samas alternatiivina ei sobi ka koalitsioon EKRE-ga.

Jaak Madison (EKRE) ütles, et tihti on Sotsiaaldemokraadid just need, kes teisi rahva mandaadi saanud erakondi välistavad. Tema sõnul räägivad sotsid palju demokraatiast ja vabadusest ja muudest inimõigustest, kuid poliitpraktikas on tegemist uue kommunistliku parteiga, mis teisitimõtlejaid hukkamisele saadab. Samuti ütles ta, et samal ajal istuvad sotsid linnavalitsuses koos korruptsioonis süüdi mõistetud ja Vene rahasid vastu võtnud Keskerakonnaga.