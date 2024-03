Von der Leyen plaanib kriisikõnelusi USA-ga Armeenia konfliktihirmu tõttu

Armeenia on tugevdanud oma suhteid läänega pärast Venemaa pealetungi algust Ukrainale. Nad on saatnud Kiievisse humanitaarabi, korraldanud ühiseid õppusi USA sõduritega ja peatanud liikmelisuse Moskva sõjalises liidus CSTO. Samuti on Armeenia teatanud, et kaalub Euroopa Liiduga ühinemise taotlemist.