K-rauta on esimene ehituspood, kus saab koguda boonusraha

Nime Smart Net kandva lojaalsusprogrammi puhul kogutakse punkte kõigilt ostudelt, nii k-rauta.ee veebipoes kui ka kõigis Eesti K-rauta jaekauplustes. Kalendriaasta jooksul tehtud ostudest sõltuvad lojaalsustasemed – kõik alustavad pronkstasemelt ja võivad liikuda hõbe- ja kuldtasemeni. Kõrgeima tasemeni jõudmise eeldused on kõigil, kel on käsil mõni koduprojekt – ehitus, remont või haljastus. Lojaalsusprogramm on üles ehitatud mänguliselt ja olenevalt lojaalsuse tasemest on võimalik tagasi teenida kuni kaks protsenti ostult. Lojaalsuspunkte saab kasutada järgmise ostu tegemisel või koguda boonust mõne suurema väljamineku tarbeks.

„Lojaalsusprogrammi restart oli vajalik mitmel põhjusel,“ märkis K-rauta turundusjuht Kristina Kovalkova. „Elukalliduse tõusu juures on ostuboonuste kogumine kõige motiveerivam lojaalsuse looja, aga kuigi näiteks toidupoodides on see ammu elementaarne, siis ehitus- ja koduvaldkonnas oleme Eestis esimesed, kes selle kasutusele võtavad. Lisaks on kliendi jaoks nüüd K-rauta kauplused ja e-pood selgemini seotud, mis teeb ostmise mugavamaks,“ lisas ta. „Näeme üha sagedamini, et kliendid valivad tooted veebis välja ja tulevad kauplusesse konsultatsioonile või jääb poes midagi silma ja ost vormistatakse hiljem veebis,“ selgitas Kovalkova.