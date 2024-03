Ossinovski: sotsid ei kavatse Kõlvarti umbusaldamisega kaasa minna

Tallinna linnavolikogu liige Jevgeni Ossinovski (SDE) ütles Delfile, et sotsiaaldemokraadid opositsiooni umbusaldusavaldusega ei liitu. „Opositsiooni tööriist on umbusaldusavaldusi esitada.“

„Hetkeseisuga fraktsioon lähtub Tallinna piirkonna juhatuse otsusest, et meil on valitsuskoostöö Keskerakonnaga. Loomulikult on olukord meie jaoks kahtlematult muutunud tulenevalt ringkonnakohtu Porto Franco otsusest ja eks me sellest tulenevalt seda olukorda arutame. Eile piirkonna juhatus arutas seda, kaardistas informatsiooni, aga mingit muud otsust hetkeseisuga veel ei ole.“

Ossinovski rääkis, et juhatuse arutelul oli eri arvamusi, aga otsust praegusest koalitsioonist lahkumise kohta tehtud ei ole. Samas ütles ta, et aruteludega ka jätkatakse. „Loomulikult on ka viimastel kuudel olnud teatud ärevus veel enne seda otsust selles kontekstis, et Keskerakonna sellised sisemised lagunemise protsessid avaldavad loomulikult ka mõju Tallinna volikogus. Sealt on saadikuid ära läinud ja eks me seda olukorda operatiivselt jälgime.“

Tallinna opositsioon esitab täna Kõlvartile umbusaldusavalduse. Praeguse seisuga liituvad umbusaldamisega kõik opositsioonierakonnad, kellel püsib lootus, et sellega liituvad ka sotsid. „Sotside erakonna esimees on öelnud, et neil on korruptsiooni suhtes nulltolerants, siis eeldaks, et nad on selleks muutuseks valmis,“ ütles Kase täna Delfile.

Juhul, kui Mihhail Kõlvart koos Keskerakonnaga linnavõimult kukutatakse, tuleks kõigil viiel opositsioonierakonnal - Reformierakonnal, sotsidel, EKRE-l, Eesti 200-l ja Isamaal - moodustada ühine koalitsioon. Seda muidugi eeldusel, et pärast võimuvahetust keegi Keskerakonnast ära ei lähe. Lähiajalugu on näidanud, et pärast Kõlvarti saamist erakonna esimeheks, on paljud poliitikud otsustanud sealt lahkuda.

Endine Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna juht ja praegune riigikogu liige Raimond Kaljulaid ei välistaks Tallinnas alternatiivset koalitsiooni, kuhu kuuluks ka EKRE, kirjutab ERR.