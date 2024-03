Pevkur Kiievis: Eesti saadab Ukrainale 20 miljoni euro eest mürske ja muud sõjalist abi

„Paketis on ka näiteks tagasilöögita tankitõrjekahurid, lõhkematerjale, erinevaid mürske, gaasimaske, snaipervarustust, väiksema kaliibriga laskemoona ja muud. Panime abipaketi kokku nii, et sellest oleks Ukrainal maksimaalselt kasu, ilma et Eesti kaitseväe lahinguvalmidus kannataks,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.