Südameapteegi juhtimiskultuur tugineb usaldusel, märkamisel ja hoolimisel

Ugné – Leedu proviisorist apteegijuhatajaks

Väärtuspõhine värbamine ja töötajate erisuste hindamine on Südameapteegi personali ning juhtimise olulised nurgakivid. Ühe paljudest omataolistest lugudest räägib Südameapteegi koolitus- ja arenduspartner Kristel Saaremägi: „Apteegijuhataja Ugné teekond Südameapteegis sai alguse meeldejääva kohtumise ja vestlusega, millele järgnes tööpakkumine. Noor Eestisse elama asunud Leedu proviisorineiu oli juba pikalt erialast tööd otsinud, kuid nõrga eesti keele oskuse tõttu palju äraütlemisi saanud. Ka kohtumine Südameapteegis toimus eesti ja inglise keele sümbioosis, kuid oli selge, et ta on meie inimene. Isikuomadused, õppimistahe, avatud meel ja soov pakkuda oma erialaste teadmiste põhjal väärtust Südameapteegis olid need, mis teda Südameapteeki tõid.“

Ugné alustas tööd Lennujaama Südameapteegis, kus eesti keele oskust saab praktiseerida, kuid tänu turistidest klientidele on vajalik väga hea inglise keele oskus – see oli naisel olemas. Eesti keele intensiivõpet jätkas Ugné juba Südameapteegi proviisorina ja ettevõtte koolitusprogrammi toel.

Saaremägi lisab: „Ugné on olnud väga tubli keeleõppija ja pühendunud proviisor. Meil on väga hea meel, et vaatamata keeleoskusest tekkinud kahtlustele, võtsime selle riski ja otsuse, et toetame ja arendame teda ning praeguseks on temast saanud hinnatud kolleeg Sõpruse Rimi Südameapteegi juhatajana. Tema arengutee jätkub meie juures noore juhi arenguprogrammis.“

Ugné käe all juhitud Sõpruse Rimi Südameapteek pärjati ka tiitliga „Parim kaubanduskeskuse apteek 2022“.

Mõistmine ja arvestamine loovad turvalise ning arengule suunatud töökeskkonna