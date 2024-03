Paindlik ja peresõbralik tööandja loob väärtust kogu ühiskonnale

Kuigi Südameapteegi kaubamärgi all töötab pea 400 inimest üle Eesti, on imetlusväärne, millist paindlikkust suudab ettevõte töötajatele pakkuda. Üks paljudest omataolistest näidetest on farmatseut Etheli lugu. Ta on farmatseuditööd teinud erinevates Südameapteekides. Enne vanemapuhkusele jäämist töötas ta Veerenni Südameapteegis ja samaaegselt toetas ka Südameapteegi e-apteeki. Beebiootele jäädes oli võimalus e- ja tavaapteegi koormust hajutada, et koormus liiga suureks ei kasvaks.

Ethel kauaks koju ei jäänud ja naasis osalise töökoormusega apteegitööle üsna pea, veel enne lapse 1,5-aastaseks saamist. Küll aga ei tulnud ta tagasi Veerenni apteeki, vaid asus tööle apteegi asejuhatajana Eestimaa südamesse Paidesse – alguses pere kõrvalt pisikese koormusega ja samm-sammult koormust suurendades. See oli Ethelile hea võimalus pisipere kõrvalt rahulikult tööellu naasta ja samaaegselt astuda sammuke karjääriredelil.

Südameapteegi koolitus- ja arenduspartner Kristel Saaremägi selgitab: „Ajaplaneerimise, suhtlemise ja kompromisside tegemise oskus, mõlema poole ärakuulamine jms kuulub iga ema igapäevaellu ning need oskused ja värsked kogemused toetavad kindlasti Ethelit ka apteegi asejuhataja rollis.“ Et alustavaid juhte maksimaalselt toetada, on Südameapteegil välja töötatud spetsiaalne noore juhi programm. Lisaks omandatud personalijuhtimise magistrikraadile toetab nimetatud programm Ethelit ja paljusid teisi alustavaid juhte apteegijuhataja rolli kiiremini sisse elada. Et apteekriamet näib olevat naise elu kutse, pidas ta ka magistriõpingutel silmas apteekritööd ning kirjutas lõputöö apteegitööst seoses digilahenduste ja tööstressiga.

Lapsega kodus olevatele emadele kehtivad kõik töötaja varasemad hüved