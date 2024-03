Duo Media venekeelne kanal näitab Krimmi ülevõtmist õigustavat sarja

Kanal 7 juht Jüri Pihel ütles ERRile , et tegu on 18. sajandit kujutava kunstilise sarjaga, mis ei puuduta tänast Ukrainat ega Krimmi mingil moel.

Postimehe Gruppi kuuluva Duo Media venekeelses telekanalis on eetris eelmisel aastal valminud ajaloodraama „Ekaterina. Favoriidid“. Televaatajad on aga märganud, et sarja seitsmendas ja kaheksandas osas õigustatakse Vene impeeriumi Krimmi ülevõtmist.