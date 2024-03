USA sõjalise abi pakett jõuab Ukrainasse, ütles Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik

„Oma vaatenurgast oleme kindlad, et saame selle tehtud. Me saame selle abi Ukrainale,“ ütles Sullivan ühisel pressikonverentsil pärast kohtumist Ukraina presidendikantselei ülema Andri Jermakiga.

Sullivan ei kinnitanud abi saabumise ajakava, kuid ütles, et „plaanist B“ ei ole vaja rääkida. Näis, et ta lükkas tagasi idee anda Ukrainale abi laenuna.

„Olen kindel, et saavutame plaani A. Me saame parlamendis tugeva kahepoolse hääletuse Ukraina abipaketi jaoks ja me saame selle raha uksest välja, nagu peaks,“ ütles ta ja lisas, et protsess on juba võtnud liiga kaua aega.