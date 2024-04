TAGATUBA | Kas see on lõpp? Porto Franco otsus oli Kõlvarti jaoks katastroof. Umbusaldus koidab

Tallinna linnavolikogu opositsioonifraktsioonides tehakse tabeleid – kes kus järgmisel nädalal viibib. Seda selleks, et kui võimalus peaks avanema, saaks viimse kui ühe, praeguse seisuga 39 linnavolikogu liikme hääletusnupu taha, et teha midagi, mida suudeti viimati pea 20 aastat tagasi – kukutada Keskerakond võimult.

See oleks aastakümneid Eesti poliitika ühe suurpartei staatuses olnud Keskerakonnale tõeline surmahoop. Ohtu satuksid sajad munitsipaaltöökohad, mis parteil elujõudu sees hoiavad. Neid on vaja rohkem kui kunagi varem, sest Tallinna ringkonnakohtust tulnud Porto Franco otsusega kaela saadud miljonivõlg halvab partei tegevuse niigi. Võimu kaotamise tõttu süvenev luuserikuvand ja partei pooldumisest tulenev kehv reiting võib viia neilt juunis ka ainsa Euroopa Parlamendi liikme koha ning ühes sellega ka Jana Toomi büroo, mis samuti erakonnale toeks on.