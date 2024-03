Rakvere linna opositsioon umbusaldab linnapead. Opositsiooni liige: asjad on minu arvates läinud üle piiri

Linnavolikogu liige ja opositsioonisaadik Laila Talunik (SDE) ütles, et põhjuseid umbusaldusavalduse esitamiseks on palju, kuid peamiseks tüliõunaks on linnavalitsuse plaan ühendada Rakvere munitsipaallasteaiad üheks asutuseks.

Taluniku sõnul on arusaamatu, kuidas ja miks linnajuhid asju teevad – lasteaedade liitmise protsess on praeguseks kestnud ligi kaks kuud. Tema sõnul ei võeta sel teemal kuulda opositsiooni, linnakodanikke ega valdkonna eksperte. „Praegu natukene tunneme, et nüüd on õige aeg jalg maha panna ja öelda, et nii ei saa. See on minu arvates läinud üle piiri,“ ütles ta.