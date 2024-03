Sotside juht võimuliidust Tallinnas: pilt tundub täna juba palju hullem

Mida võtavad ette sotsid, kes Keskerakonnaga Tallinnas võimu jagavad? Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets nentis alustuseks, et ringkonnakohtu otsus Keskerakond süüdi mõista on väga murettekitav. Ta lisas, et sel nädalal koguneb sotside Tallinna piirkonna juhatus olukorda arutama. Juhul, kui ka riigikohus süüdimõistva otsuse teeb, on olukord Läänemetsa sõnul veel tõsisem.

„Kui Keskerakond peab lühikese ajaperioodi jooksul maksma miljon eurot, on nad väga suures rahapuuduses ja see tähendab, et tuleb arvatavasti olla veel valvsam, et keegi ei hakkaks leiutama viise, mis pole raha saamiseks kõige õigemad,“ nentis Läänemets.

Kui Keskerakond riigikohtus süüdi jääb, oleks Läänemetsa sõnul sotsidel väga raske koostööd jätkata. Ta rõhutas, et Tallinna piirkonna juhatus teab võimuliidust siiski rohkem ning teeb otsuse ise. „Ega ma ei tea, võib-olla on Keskerakonda mingi siseopositsioon jäänud ja plaanitakse võimuvahetust,“ pakkus ta.

Kas Tallinnas võib Keskerakond lõpuks troonilt kukkuda? Läänemetsa sõnul pole see praegu matemaatiliselt võimalik. Sotsid ei taha EKRE-ga koalitsiooni teha ning koos ülejäänud erakondadega on neil Tallinna volikogus kokku 39 kohta. Üks koht jääb võimupöördest puudu.

Läänemets kinnitas Tallinna abilinnapea Kaarel Oja (SDE) sõnu, et korruptsioon on sotsiaaldemokraatide jaoks punane joon. „Aga meie mure on selles, et kohtu esimene aste otsustas ühtmoodi ja teine täiesti teistmoodi,“ selgitas ta ja kordas, et riigikohtu otsus pole veel selge.

Kuigi Läänemets rõhutas korduvalt, et riigikohtu otsuseta ei saa Keskerakonna süüs täiesti kindel olla, väitis ta samas, et sotside otsus ei pruugi vaid kohtu lõppastmest sõltuda.

„Seal võib olla ka muid argumente üht- või teistpidi otsustamiseks,“ vihjas Läänemets. „Arvestades ringkonnakohtu otsust ja seda, mida võimu teostamise juures on nähtud, tundub pilt juba täna palju hullem. See võib olla põhjus, miks öelda Keskerakonnale, et meil on koalitsioonis mingite asjade või isikute pärast keeruline koostööd jätkata.“