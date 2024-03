EL jõudis kokkuleppele uutes piirangutes Ukraina põllumajandustoodangu impordile

Euroopa Parlament ja ELi eesistujariik Belgia leppisid kokku, et tariifid puudutavad ka kaera, maisi, tangude ja mee importi, kuid jätsid limiidiks endiselt 2022. ja 2023. aasta impordi keskmised.

Ukraina naaberriigid EL-is on kurtnud, et Ukraina tootjate import on mõjutanud nende ettevõtteid, põhjustades põllumeeste proteste ja impordikeelde. Saadetised EL-i riikidesse kasvasid pärast seda, kui Venemaa sissetung Ukrainasse takistas eksporti tavapärase marsruudi kaudu läbi Musta mere.