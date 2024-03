VIDEO | Belgorod sai järjekordse raketitabamuse, Vene võimude teatel hukkus üks inimene

Rakettide maandumist Belgorodi oblastikeskuses näitavad ka kohalike elanike filmitud videod. Kaadrites on näha purustatud autosid ja elumaju.

Belgorodi kuberner Vjatšeslav Gladkov ütles, et viimase raketilöögi käigus hukkus üks ja sai vigastada kaks inimest. Kannatada said 12 maja rõdud ja aknad ning 16 autot. Plahvatus toimus umbes kell 11.30. Piltide põhjal asub plahvatuskohas ka kohalik lasteaed.

Belgorodi oblastis on vaenutegevus märtsi jooksul oluliselt kasvanud ning Vene kaitseministeerium teatab pea igapäevaselt drooni- ja raketirünnakute tõrjumisest. Nädala alguses teatas kuberner Gladkov, et piirkonnast evakueeritakse 9000 last.