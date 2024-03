Kambja vallavolikokku kuulunud EKRE liige rikkus ligi poolteist aastat seadust. Täna saab ta sule sappa

Volikogu esimees Aivar Aleksejev sõnas Delfile, et Kambja vallavolikogule saabus vabariigi valimiskomisjonilt kiri, kus seisis soovitus, et sekretärid kontrolliks kaks korda aastas volikogu liikmete sissekirjutust. „Sealt hakkas siis kõik kerima,“ jutustas ta. Tuli välja, et sel ajal, kui Salus oli vallavolikogu asendusliige, oli ta sisse kirjutatud Tartu linna territooriumile.