Vene välisluureameti (SVR) veebilehel ilmus teisipäeva õhtul agentuuri juhi Sergei Narõškini avaldus, kus väidetakse, et Prantsusmaa saadab lähiajal Ukrainasse sõjaväelise kontingendi, mille suurus on esialgu 2000 sõdurit.

Narõškini väitel olevat Prantsuse relvajõud aga suures mures, et üksuse suuruse tõttu võib plaan peagi lekkida ja sõdurid muutuvad kohale saabudes Venemaa „legitiimseks“ sihtmärgiks. „See tähendab, et see saatus ootab kõiki prantslasi, kes mõõgaga Vene maailma pinnale tulevad,“ muutus Narõškin luuleliseks.