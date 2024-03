FOTOD | Algas Elmar Vaheri ja Eerik Heldna kohtuprotsess

Riigiprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistab endisi kõrgeid politseiametnikke Eerik Heldnat, Elmar Vaherit ja Aivar Alaveret kelmuses ja kelmusele kaasaaitamises.

Riigiprokuratuur teatas, et esitas Heldnale süüdistuse kelmuses ja ametialasele võltsimisele kihutamises, Vaherile ametiisikuna kelmusele kaasaaitamises ja ametialases võltsimises ning Alaverele ametiisikuna kelmusele ja ametialasele võltsimisele kaasaaitamises.

„Süüdistus seisneb selles, et Eerik Heldna lõi Elmar Vaheri ja Aivar Alavere kaasabil sotsiaalkindlustusametile (SKA) ebaõige ettekujutuse sellest, et tal on alates 2022. aasta 5. maist täitunud 25-aastane politseiametniku staaž, mille põhjal hakkas SKA talle maksma väljateenitud aastate pensioni seaduse alusel pensioni,“ teatas prokuratuur.

Eelistungil vaieldi peamiselt selle üle, kui suur osa tunnistajatest kohtusse kutsuda tuleks. „Meil on vaja ainult üks fakt selgeks vaielda: mis oli Heldna roteerimise eesmärk,“ teatas kaitsja Margus Kurm ja lisas, et näiteks EMTA ametnikud on tunnistuste andmisel asjassepuutumatud.

Prokuratuuri sõnul on neil kokku 41 tunnistajat, kuid 28 puhul kaalutakse ajavõitmist. Kurm nõudis siiski, et tunnistusi andma kutsutaks kõik tunnistajad. „Muidu võib juhtuda, et kuulatakse ära ainult need, kes prokuratuuriga nõustuvad,“ märkis ta.

Prokuratuuri hinnangul kulub istungitele 25 päeva. Kuigi kohtuniku hinnangul võib sellest väheks jääda, leidis ka Kurm, et aega on piisavalt ja jääb ülegi. Järgmised istungid toimuvad pärast jaanipäeva ning protsess kestab plaani järgi jaanuarini.