Uus narkootikum noorte hulgas: ketamiiniuimas vaadatakse multikaid

See, millest Tartu noor räägib, on rahusti nimega ketamiin, mis on maailmast nüüd ka Eesti klubikultuuri jõudnud. Ketamiini on nii palju, et esimest korda pannakse see regulaarselt Eesti reovee uuringutesse.

Ketamiin muudab pidutsejad uimasteks zombideks. Ja kuna ta on odav, siis eriliselt palju leiti seda eelmise aasta novembris Tartu reoveest. Ilmselt vaeste tudengite tegude tagajärjel.

“Mina olen isiklikult teinud niimoodi, et alguses teen MDMA-d. Ja siis natukene hiljem teen ketat, see aitab kuidagi niimoodi rahulikult MDMA tripist maha tulla,” kirjeldab 20ndates tartlane “Laserile”.

Ketamiin on sageli kasutusel ka järelpeol kellegi täissuitsetatud elutoas, kus eriliste elamuste saamiseks vaadatakse koos David Attenborough'u loodusfilme, Shreki või käsilasi. Hüüdlausest “Netflix&Chill“ on saanud meem „Ketflix&Pills“. Ketamiini kasutamine rekreatsiooni eesmärkidel on tõusnud üle maailma.

“Mulle meeldib väga muusikat samal ajal kuulata, mul tihti lähevad need visuaalid ja kõik see läheb muusikaga kokku ja siis ta on kuidagi niisugune, vahel isegi terapeutiline kogemus,” kirjeldab kasutaja.

“Seda tarvitataks samamoodi nagu alkoholi. Et sul on mingi pidu tulemas, siis keegi otsib sulle koti ketamiini,” kirjeldab teine kasutaja Tallinnast. “See teeb sind purju, aga mõju läheb kuskil tunni-pooleteise jooksul üle. Mõju on sama nagu jooksid 2-3 õlut, aga ei pea muretsema pohmelli pärast.”

Enamik ketamiini tarvitajaid on 16-24aastased. Kuna ketamiin on kokaiinist kordades odavam, siis seda nimetatakse ka masu-aja kokaiiniks. 1 gramm maksab sõltuvalt päevast tänaval 30-70 eurot.

“Vahepeal, kui ma liiga palju tegin paar päeva järjest, siis oli juba täitsa eemal tunne… aga väike doos peol võib olla väga meeldib,” räägib tartlane. “Mul ise meeldib nii, et võtan paar õlut ja siis võib-olla natuke seda. Kuigi see on vist kõige kahjulikum. Põiele ja maksale võib väga palju kahjustust niimoodi tekitada.”