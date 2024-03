Putin kutsus FSB-d aitama Vene ettevõtteid lääne sanktsioonide eiramisel

Putin väidab, et Venemaa sõjaaegne majandus on hoolimata sanktsioonidest jõudsalt arenenud. Tema sõnul ületas Venemaa mürskude tootmine lääne tootmist ja riigi majandus kasvas eelmisel aastal 3,6%.

Putin pidas kõne pärast FSB aastakoosolekut Moskvas ja ütles, et teenistus peaks tegema koostööd teiste agentuuridega, et suurendada pangandus- ja finantssüsteemide turvalisust.

„Jah, need tekitavad meile ajutisi probleeme,“ ütles Putin ja lisas, et on valitsusega rääkinud sellest, kuidas sanktsioonid on mõjutanud mõnda suurprojekti.